В Иркутской области арестовали подозреваемого в двойном убийстве









Установлено, что в 2018 году обвиняемый условно-досрочно освободился из исправительной колонии, расположенной в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В связи с чем в рамках возбужденного уголовного дела по ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность» следователями СК будет дана правовая оценка ненадлежащему исполнению должностных обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобождённых условно-досрочно из мест лишения свободы.



Расследование уголовных дел продолжается.

