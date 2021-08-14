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В Иркутской области арестовали подозреваемого в двойном убийстве

В Иркутской области арестовали подозреваемого в двойном убийстве
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Также мужчина удерживал 13-летнюю девочку

45-летнему жителю города Тайшет Иркутской области предъявлено обвинение в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, а также убийства двух лиц.

По версии следствия, 12 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме по улице Гагарина в Тайшете, расправился с 74-летней женщиной и её 48-летним сыном, нанеся им множественные удары металлическим предметом по голове. После совершения убийства мужчина в течение дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей, причиняя ей различные телесные повреждения.

Девочке удалось отправить сообщение с призывом о помощи своей подруге. Прибывшие сотрудники полиции освободили ребёнка и задержали мужчину.

- Следователи СК допросили мужчину, провели с ним проверку показаний на месте преступления. Сегодня по ходатайству следствия с учётом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.

На допросе мужчина рассказал, что расправился с пенсионеркой и мужчиной молотком.

- Произошло убийство двух лиц.
- С чего всё началось?
- Да ни с чего. Ни с того ни с сего. Схватил молоток, ударил по голове.
- Ударов было множество?
- Да.



Установлено, что в 2018 году обвиняемый условно-досрочно освободился из исправительной колонии, расположенной в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В связи с чем в рамках возбужденного уголовного дела по ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность» следователями СК будет дана правовая оценка ненадлежащему исполнению должностных обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобождённых условно-досрочно из мест лишения свободы.

Расследование уголовных дел продолжается.
Иркутская область убийство

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