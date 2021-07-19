Судимый 10 раз иркутянин сжёг автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы



Сотрудники уголовного розыска в Иркутске установили подозреваемого в поджоге автомобиля. Им оказался иркутянин, ранее судимый 10 раз, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Припаркованный во дворе дома на улице Спартаковская автомобиль «Дайхатсу» загорелся накануне, 18 июля. Прибывшая следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, поквартирный обход, опросила возможных очевидцев, а также изъяла и изучила записи с камер наружного наблюдения. Было установлено, что причиной инцидента является поджог.



Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний молодой человек, ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество, а также угон.



По предварительной информации, он, будучи пьяным, проходил мимо многоэтажного дома, где обратил внимание на иномарку с приоткрытым окном. Оценив ситуацию, он предпринял попытку угнать автомобиль. Однако не сумел завести двигатель. Тогда забрал вещи из салона авто, и чтобы скрыть следы преступления, совершил поджог.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». По инкриминируемой статье законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

