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95% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки

95% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии нет лесных пожаров

За прошедшие сутки возгораний в лесах республики не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 125 лесных пожаров на площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 508 лесных пожаров на площади более 88,1 тысяч га.

- Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки - 94,8%, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах запрещается:

-бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
-употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
-оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
-заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
-курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
-выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

лесные пожары

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