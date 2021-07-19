95% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки



-бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

-употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

-оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

-заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,

-курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

-выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.





За прошедшие сутки возгораний в лесах республики не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 125 лесных пожаров на площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 508 лесных пожаров на площади более 88,1 тысяч га.- Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки - 94,8%, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.В республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах запрещается: