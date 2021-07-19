В Иркутской области две женщины пострадали в тройном ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Пострадали водитель и пассажирка



18 июля около 16.20 часов на автодороге «Иркутск-Качуг» в районе улицы Мраморная села Хомутово Иркутского района произошло тройное ДТП. Столкнулись «Тойота Премио», «Тойота Веросса» и «Сузуки Вагон».



В результате автоаварии за медицинской помощью обратилась 43-летняя женщина – водитель «Тойоты Премио» и 33-летняя пассажирка «Тойоты Веросса».



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



