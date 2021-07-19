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В Иркутской области две женщины пострадали в тройном ДТП

В Иркутской области две женщины пострадали в тройном ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Пострадали водитель и пассажирка

18 июля около 16.20 часов на автодороге «Иркутск-Качуг» в районе улицы Мраморная села Хомутово Иркутского района произошло тройное ДТП. Столкнулись «Тойота Премио», «Тойота Веросса» и «Сузуки Вагон».

В результате автоаварии за медицинской помощью обратилась 43-летняя женщина – водитель «Тойоты Премио» и 33-летняя пассажирка «Тойоты Веросса».

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

ДТП

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