В Бурятии лихач выехал на «встречку» и едва не устроил ДТП









Инцидент произошёл днём 17 июля в пригороде Улан-Удэ: после села Сотниково в Иволгинском районе, если быть точнее – то после кафе «Кочевник».



Плюс ко всему, на записи не удалось установить госномер машины лихача, чтобы в дальнейшем привлечь его к ответственности – номер заляпан грязью.





В Бурятии водитель Hyundai едва не столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser 200, выехавшим на встречную полосу. К счастью, ДТП удалось избежать. Опасный момент на оживлённой трассе запечатлел видеорегистратор.