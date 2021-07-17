Жителя Иркутской области дважды обманули лжесотрудники банка

Мужчина лишился более двух миллионов рублей



Житель Тулуна дважды стал жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников банка. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В апреле мужчина позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что неизвестные якобы пытаются оформить на его имя кредит. Для пресечения операции необходимо проследовать в ближайшее отделение, подтвердить заявку и перевести все имеющие средства на «безопасный» счёт. Мужчина выполнил указания аферистов и перевёл заёмные деньги на указанные лжебанкирами реквизиты.



Неделю назад подобная ситуация повторилась вновь. Мошенники действовали по аналогичной схеме и вновь выманили у мужчины деньги. Осознав, что снова стал жертвой обмана, он обратился за помощью к полицейским.



Оперативникам мужчина рассказал, что не предполагал, что вновь попадётся на удочку мошенников.



В общей сложности он лишился более двух миллионов рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Настоящие банковские специалисты не звонят на телефоны клиентов, не запрашивают конфиденциальную информацию и не просят переводить деньги на банковские счета или телефонные номера.

