Мужчина лишился более двух миллионов рублей
Житель Тулуна дважды стал жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников банка. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В апреле мужчина позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что неизвестные якобы пытаются оформить на его имя кредит. Для пресечения операции необходимо проследовать в ближайшее отделение, подтвердить заявку и перевести все имеющие средства на «безопасный» счёт. Мужчина выполнил указания аферистов и перевёл заёмные деньги на указанные лжебанкирами реквизиты.
Неделю назад подобная ситуация повторилась вновь. Мошенники действовали по аналогичной схеме и вновь выманили у мужчины деньги. Осознав, что снова стал жертвой обмана, он обратился за помощью к полицейским.
Оперативникам мужчина рассказал, что не предполагал, что вновь попадётся на удочку мошенников.
В общей сложности он лишился более двух миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Настоящие банковские специалисты не звонят на телефоны клиентов, не запрашивают конфиденциальную информацию и не просят переводить деньги на банковские счета или телефонные номера.
Жителя Иркутской области дважды обманули лжесотрудники банка
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