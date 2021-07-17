В Бурятии потушили пожар в Тункинском нацпарке

Огонь прошёл меньше гектара леса



Накануне в Бурятии после нескольких дней отсутствия лесных пожаров было зафиксировано возгорание. Лесной пожар возник на территории Тункинского нацпарка.



Лес загорелся из-за сухой грозы.



- На тушении работали четыре пожарных-десантника. На утро 17 июля возгорание ликвидировано на площади меньше 1 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 124 лесных пожара на площади 1,7 тысяч га.



В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



