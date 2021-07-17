Огонь прошёл меньше гектара леса
Накануне в Бурятии после нескольких дней отсутствия лесных пожаров было зафиксировано возгорание. Лесной пожар возник на территории Тункинского нацпарка.
Лес загорелся из-за сухой грозы.
- На тушении работали четыре пожарных-десантника. На утро 17 июля возгорание ликвидировано на площади меньше 1 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 124 лесных пожара на площади 1,7 тысяч га.
В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии потушили пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 17.07.2021
Парашютисты-десантники боролись с огнём вручную
Косолапых уже не пугают ни шум машин, ни люди
Численность этой редкой змеи сократилась в насколько раз
На суде мужчина признал свою вину
Вор орудовал в посёлке Сосновый бор
После преступления мужчина пустился в бега
На кабину крана упала бетонная балка
За две недели образовалось разлитое гнойное воспаление
На месте работали сотрудники ОМОН Росгвардии
После обрушения навеса наркодиспансера на ребёнка началась проверка
Женщина перевела мошенникам почти 80 тысяч рублей
Взяткодатель оказался упорным и не слушал отказов полицейских
Пассажир не смог обмануть бдительного таксиста
Жители близлежащих домов вытащили ребёнка из-под обломков
Парень уже не раз попадался на кражах