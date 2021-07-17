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В Иркутской области три дня боролись с пожаром в заповеднике

Происшествия, 
Парашютисты-десантники боролись с огнём вручную

В Витимском заповеднике в Иркутской области потушили лесной пожар. Лес горел в труднодоступной местности, так что сотрудникам авиалесоохраны пришлось бороться с огнём вручную.

- Дополнительные группировки федеральной Авиалесоохраны стянуты в Иркутскую область. В Витимском заповеднике только ручным способом шесть парашютистов-десантников потушили пожар на площади более 500 га, - сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Причиной пожара в заповеднике стала гроза.

Борьба с огнём шла три дня. Для ликвидации очага парашютисты-десантники только при помощи лопат и топоров мотыг проложили около 20 км минерализованных полос.

На утро 17 июля, по всей Иркутской области зафиксировано 33 пожара на землях лесного фонда на площади более 31 тысячи га.

Справка:

Витимский государственный природный заповедник расположен в юго-восточной части Бодайбинского района Иркутской области. Расстояние от города Бодайбо до территории заповедника - 240 км вверх по течению реки Витим. Для территории характерны горно-таёжные ландшафты.

Идея создания Витимского заповедника принадлежит Василию Скалону, известному российскому учёному-охотоведу, основателю сибирской школы охотоведения, принципиальному защитнику природы. В 1949 году Скалон предложил организовать крупный заповедник на территории Бодайбинского района Иркутской области и Каларского района Читинской области, включив в него крупнейшие озёра Северного Забайкалья: Нитчатку и Орон. Среди объектов, которые необходимо прежде всего сохранить в заповеднике, Василий Николаевич называл снежного барана и черношапочного сурка.

В 1974 году в связи с началом строительства Байкало- Амурской магистрали возникла острая необходимость сохранения ценных видов флоры и фауны на территории региона. В 1982 году было подписано постановление Совета министров РСФСР об организации Витимского государственного природного заповедника.

В заповеднике произрастает 15 эндемичных видов. Также произрастают «краснокнижные», редкие виды, занесённые в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири».

Животный мир включает 35 видов млекопитающих, более 228 видов птиц, 39 видов рыб, один вид пресмыкающихся – ящерица живородящая.

Обитают все типичные таёжные виды млекопитающих: медведь, росомаха, волк, выдра, американская норка, белка, заяц, соболь, колонок, ласка; парнокопытные – северный олень, изюбрь, лось, кабарга, косуля.

На хребте Кодар встречается снежный баран. Практически по всей территории в высокогорьях обитает черношапочный сурок, включенный в Красную книгу РФ.
Из птиц заповедника в Красную книгу РФ включены: чёрный аист, беркут, орлан-белохвост, сокол-сапсан, скопа, филин, журавль-красавка.

Редкими для заповедника являются серый журавль, воробьиный сыч.

Наиболее часто встречаются пеночка-веснянка, чечевица, ястребиная сова. По берегам рек гнездятся кряква, белая трясогузка, речная крачка.

В горных лесах типичны таёжные виды: кедровка, кукша, клёст белокрылый и клёст – еловик, обыкновенная чечётка.

Из рыб заповедника голец-даватчан занесён в Красную книгу России.


Видео - ФБУ «Авиалесоохрана» 

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