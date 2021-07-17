В Иркутской области три дня боролись с пожаром в заповеднике

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В Витимском заповеднике в Иркутской области потушили лесной пожар. Лес горел в труднодоступной местности, так что сотрудникам авиалесоохраны пришлось бороться с огнём вручную.- Дополнительные группировки федеральной Авиалесоохраны стянуты в Иркутскую область. В Витимском заповеднике только ручным способом шесть парашютистов-десантников потушили пожар на площади более 500 га, - сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».Причиной пожара в заповеднике стала гроза.Борьба с огнём шла три дня. Для ликвидации очага парашютисты-десантники только при помощи лопат и топоров мотыг проложили около 20 км минерализованных полос.На утро 17 июля, по всей Иркутской области зафиксировано 33 пожара на землях лесного фонда на площади более 31 тысячи га.Витимский государственный природный заповедник расположен в юго-восточной части Бодайбинского района Иркутской области. Расстояние от города Бодайбо до территории заповедника - 240 км вверх по течению реки Витим. Для территории характерны горно-таёжные ландшафты.Идея создания Витимского заповедника принадлежит Василию Скалону, известному российскому учёному-охотоведу, основателю сибирской школы охотоведения, принципиальному защитнику природы. В 1949 году Скалон предложил организовать крупный заповедник на территории Бодайбинского района Иркутской области и Каларского района Читинской области, включив в него крупнейшие озёра Северного Забайкалья: Нитчатку и Орон. Среди объектов, которые необходимо прежде всего сохранить в заповеднике, Василий Николаевич называл снежного барана и черношапочного сурка.В 1974 году в связи с началом строительства Байкало- Амурской магистрали возникла острая необходимость сохранения ценных видов флоры и фауны на территории региона. В 1982 году было подписано постановление Совета министров РСФСР об организации Витимского государственного природного заповедника.В заповеднике произрастает 15 эндемичных видов. Также произрастают «краснокнижные», редкие виды, занесённые в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири».Животный мир включает 35 видов млекопитающих, более 228 видов птиц, 39 видов рыб, один вид пресмыкающихся – ящерица живородящая.Обитают все типичные таёжные виды млекопитающих: медведь, росомаха, волк, выдра, американская норка, белка, заяц, соболь, колонок, ласка; парнокопытные – северный олень, изюбрь, лось, кабарга, косуля.На хребте Кодар встречается снежный баран. Практически по всей территории в высокогорьях обитает черношапочный сурок, включенный в Красную книгу РФ.Из птиц заповедника в Красную книгу РФ включены: чёрный аист, беркут, орлан-белохвост, сокол-сапсан, скопа, филин, журавль-красавка.Редкими для заповедника являются серый журавль, воробьиный сыч.Наиболее часто встречаются пеночка-веснянка, чечевица, ястребиная сова. По берегам рек гнездятся кряква, белая трясогузка, речная крачка.В горных лесах типичны таёжные виды: кедровка, кукша, клёст белокрылый и клёст – еловик, обыкновенная чечётка.Из рыб заповедника голец-даватчан занесён в Красную книгу России.