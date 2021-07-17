В Иркутской области три дня боролись с пожаром в заповеднике

В Витимском заповеднике в Иркутской области потушили лесной пожар. Лес горел в труднодоступной местности, так что сотрудникам авиалесоохраны пришлось бороться с огнём вручную.
- Дополнительные группировки федеральной Авиалесоохраны стянуты в Иркутскую область. В Витимском заповеднике только ручным способом шесть парашютистов-десантников потушили пожар на площади более 500 га, - сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
Причиной пожара в заповеднике стала гроза.
Борьба с огнём шла три дня. Для ликвидации очага парашютисты-десантники только при помощи лопат и топоров мотыг проложили около 20 км минерализованных полос.
На утро 17 июля, по всей Иркутской области зафиксировано 33 пожара на землях лесного фонда на площади более 31 тысячи га.
Справка:
Витимский государственный природный заповедник расположен в юго-восточной части Бодайбинского района Иркутской области. Расстояние от города Бодайбо до территории заповедника - 240 км вверх по течению реки Витим. Для территории характерны горно-таёжные ландшафты.
Идея создания Витимского заповедника принадлежит Василию Скалону, известному российскому учёному-охотоведу, основателю сибирской школы охотоведения, принципиальному защитнику природы. В 1949 году Скалон предложил организовать крупный заповедник на территории Бодайбинского района Иркутской области и Каларского района Читинской области, включив в него крупнейшие озёра Северного Забайкалья: Нитчатку и Орон. Среди объектов, которые необходимо прежде всего сохранить в заповеднике, Василий Николаевич называл снежного барана и черношапочного сурка.
В 1974 году в связи с началом строительства Байкало- Амурской магистрали возникла острая необходимость сохранения ценных видов флоры и фауны на территории региона. В 1982 году было подписано постановление Совета министров РСФСР об организации Витимского государственного природного заповедника.
В заповеднике произрастает 15 эндемичных видов. Также произрастают «краснокнижные», редкие виды, занесённые в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири».
Животный мир включает 35 видов млекопитающих, более 228 видов птиц, 39 видов рыб, один вид пресмыкающихся – ящерица живородящая.
Обитают все типичные таёжные виды млекопитающих: медведь, росомаха, волк, выдра, американская норка, белка, заяц, соболь, колонок, ласка; парнокопытные – северный олень, изюбрь, лось, кабарга, косуля.
На хребте Кодар встречается снежный баран. Практически по всей территории в высокогорьях обитает черношапочный сурок, включенный в Красную книгу РФ.
Из птиц заповедника в Красную книгу РФ включены: чёрный аист, беркут, орлан-белохвост, сокол-сапсан, скопа, филин, журавль-красавка.
Редкими для заповедника являются серый журавль, воробьиный сыч.
Наиболее часто встречаются пеночка-веснянка, чечевица, ястребиная сова. По берегам рек гнездятся кряква, белая трясогузка, речная крачка.
В горных лесах типичны таёжные виды: кедровка, кукша, клёст белокрылый и клёст – еловик, обыкновенная чечётка.
Из рыб заповедника голец-даватчан занесён в Красную книгу России.
Видео - ФБУ «Авиалесоохрана»