После преступления мужчина пустился в бега
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего читинца. Он обвиняется в убийстве, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
По версии следствия, 24 апреля 2021 года в посёлке ЧЭС в Чите пьяный обвиняемый, поссорившись с проживающим в соседнем доме 22-летним парнем, убил его, выстрелив из ружья.
После он несколько дней скрывался. Полицейские задержали его по ориентировке на железнодорожном вокзале Читы.
Установлено, что обвиняемый незаконно приобрёл нарезное охотничье ружьё калибра 7,62 мм. Мужчина отпилил ствол у ружья и вместе с патронами незаконно хранил у себя дома.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее житель Читы уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и незаконный оборот наркотических средств и освободился из мест лишения свободы в 2018 году.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Читинец застрелил соседа
Происшествия, Фото:
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