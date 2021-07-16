Улан-удэнец украл колонку с витрины магазина

Парень уже не раз попадался на кражах



Вечером 17 июля в отдел полиции № 2 Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности торгового центра. Он сообщил о краже. Неизвестный снял с витрины и положил в рюкзак портативную колонку стоимостью девять тысяч рублей. Далее, не оплатив товар, поспешил покинуть помещение.



Кражу вскрыли после того, как сотрудники магазина заметили отсутствие колонки на витрине, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установила личность подозреваемого. Им оказался 22-летний улан-удэнец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Вскоре он был задержан.



Выяснилось, что молодой человек целенаправленно шёл в магазин для кражи техники.



Колонку у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся дознание.

