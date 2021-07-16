Пропавшего мальчика нашли через несколько часов
Накануне вечером в дежурную часть с заявлением о розыске ребёнка обратилась иркутянка. Женщина сообщила, что после прогулки не вернулся домой её 10-летний сын. Самостоятельные поиски не принесли положительного результата, тогда она решила обратиться за помощью в полицию.
- Незамедлительно были созданы поисковые группы из числа сотрудников различных подразделений, которые приступили к розыску без вести пропавшего. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники, личный состав наружных нарядов полиции опрашивали одноклассников, соседей и друзей ребёнка. Они обследовали дворовые территории, проверяли подъезды и места массового скопления детей, куда мог отправиться мальчик, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Через несколько часов полицейские нашли пропавшего школьника. Он находился в гостях у знакомого, с которым познакомился на улице.
Во избежание подобных ситуаций инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребёнком и его родителями профилактическую беседу.
В Иркутске пропавший ребёнок нашёлся в гостях у нового друга
Происшествия, Фото:
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