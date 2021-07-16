 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июля

15 июля

Популярное

В Иркутске пропавший ребёнок нашёлся в гостях у нового друга

В Иркутске пропавший ребёнок нашёлся в гостях у нового друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропавшего мальчика нашли через несколько часов

Накануне вечером в дежурную часть с заявлением о розыске ребёнка обратилась иркутянка. Женщина сообщила, что после прогулки не вернулся домой её 10-летний сын. Самостоятельные поиски не принесли положительного результата, тогда она решила обратиться за помощью в полицию.

- Незамедлительно были созданы поисковые группы из числа сотрудников различных подразделений, которые приступили к розыску без вести пропавшего. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники, личный состав наружных нарядов полиции опрашивали одноклассников, соседей и друзей ребёнка. Они обследовали дворовые территории, проверяли подъезды и места массового скопления детей, куда мог отправиться мальчик, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Через несколько часов полицейские нашли пропавшего школьника. Он находился в гостях у знакомого, с которым познакомился на улице.

Во избежание подобных ситуаций инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребёнком и его родителями профилактическую беседу.
пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ навес наркодиспансера рухнул на ребёнка
В Улан-Удэ навес наркодиспансера рухнул на ребёнка
Происшествия, 16.07.2021
Жители близлежащих домов вытащили ребёнка из-под обломков
Улан-удэнец украл колонку с витрины магазина
Улан-удэнец украл колонку с витрины магазина
Происшествия, 16.07.2021
Парень уже не раз попадался на кражах
В Иркутске пропавший ребёнок нашёлся в гостях у нового друга
В Иркутске пропавший ребёнок нашёлся в гостях у нового друга
Происшествия, 16.07.2021
Пропавшего мальчика нашли через несколько часов
В Иркутской области двое мужчин спасли тонувших школьниц
В Иркутской области двое мужчин спасли тонувших школьниц
Происшествия, 16.07.2021
Три школьницы перевернулись на надувном матрасе
В Бурятии горело зимовье
В Бурятии горело зимовье
Происшествия, 16.07.2021
До прибытия пожарных огонь тушили местные жители
Уволенный житель Бурятии пытался отомстить кражей
Уволенный житель Бурятии пытался отомстить кражей
Происшествия, 16.07.2021
Перед увольнением молодой человек украл ключи
В Бурятии отправили в колонию бывшего иркутского судью
В Бурятии отправили в колонию бывшего иркутского судью
Происшествия, 16.07.2021
Бывший судья признан виновным во взяточничестве
В Бурятии ребёнок порезался о забор у детской площадки
В Бурятии ребёнок порезался о забор у детской площадки
Происшествия, 16.07.2021
Мать пострадавшего мальчика опасается за здоровье других детей
В Улан-Удэ выбросили груду частей боеприпасов
В Улан-Удэ выбросили груду частей боеприпасов
Происшествия, 16.07.2021
Подозрительные предметы обследовали взрывотехники
В Бурятии снизилось количество пожаров
В Бурятии снизилось количество пожаров
Происшествия, 16.07.2021
За первые полгода пожаров зарегистрировано на 18% чем, в прошлом году 
В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве годовалого малыша
В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве годовалого малыша
Происшествия, 15.07.2021
Следствие предполагает, что зверское убийство ребёнка мужчина совершил, находясь в запое  
В Бурятии парни украли восемь тысяч с чужого счёта
В Бурятии парни украли восемь тысяч с чужого счёта
Происшествия, 15.07.2021
Друзья воспользовались услугой «мобильный банк», которая была подключена к найденному ими телефону

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^