В Бурятии грабитель запугал запершего ему сторожа

Грабителем оказался школьник



В Баунтовском районе Бурятии раскрыли грабёж в магазине, совершённый 22 июня.



Тогда грабитель стащил пять блоков сигарет (по 10 пачек) и три обычные пачки Ущерб составил около девяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



О том, что в магазине находится вор, охранник понял по включенному свету и силуэту в окне. Он подпер собой окошко для приёма малогабаритных товаров с оборотной стороны здания, через которое, по всей видимости, преступник проник в помещение. Однако запертый в магазине вор стал угрожать, что, если сторож его не выпустит, он позовёт друзей и разберётся с ним.



Испугавшись, мужчина отошёл в сторону и только после того, как подозреваемый скрылся, позвонил в полицию. Его лица он не разглядел.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался состоящий на профилактическом учёте в ПДН 17-летний школьник. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за попытку хищения товара.



Установлено, что парень, стащив табачные изделия, выбросил их на улицу через окно для выдачи покупок. Убегая, он подобрал сигареты и в дальнейшем продал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся дознание.



