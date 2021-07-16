В Бурятии грабитель запугал запершего ему сторожа

Грабителем оказался школьник
В Баунтовском районе Бурятии раскрыли грабёж в магазине, совершённый 22 июня.
Тогда грабитель стащил пять блоков сигарет (по 10 пачек) и три обычные пачки Ущерб составил около девяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
О том, что в магазине находится вор, охранник понял по включенному свету и силуэту в окне. Он подпер собой окошко для приёма малогабаритных товаров с оборотной стороны здания, через которое, по всей видимости, преступник проник в помещение. Однако запертый в магазине вор стал угрожать, что, если сторож его не выпустит, он позовёт друзей и разберётся с ним.
Испугавшись, мужчина отошёл в сторону и только после того, как подозреваемый скрылся, позвонил в полицию. Его лица он не разглядел.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался состоящий на профилактическом учёте в ПДН 17-летний школьник. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за попытку хищения товара.
Установлено, что парень, стащив табачные изделия, выбросил их на улицу через окно для выдачи покупок. Убегая, он подобрал сигареты и в дальнейшем продал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся дознание.
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