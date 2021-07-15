Жительница Иркутской области получила 13 лет за убийство пенсионерки

Женщину задержали в Нижнем Новгороде



Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней женщины без определённого места жительства. Она признана виновной в убийстве и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.



В августе 2019 года в Шелехове женщина с двумя неустановленными лицами обманным путём проникла в квартиру 81-летней пенсионерки. Хозяйку квартиры она задушила, забрав из её сумки деньги.



Впоследствии женщина задержана в Нижнем Новгороде.



Всего соучастники преступления из квартиры украли золотые украшения и деньги на общую сумму свыше 160 тысяч рублей.



Суд приговорил женщину к 13 годам в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил. В отношении её соучастников расследование продолжается, сообщили в областной прокуратуре.

