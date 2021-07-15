Женщину задержали в Нижнем Новгороде
Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней женщины без определённого места жительства. Она признана виновной в убийстве и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
В августе 2019 года в Шелехове женщина с двумя неустановленными лицами обманным путём проникла в квартиру 81-летней пенсионерки. Хозяйку квартиры она задушила, забрав из её сумки деньги.
Впоследствии женщина задержана в Нижнем Новгороде.
Всего соучастники преступления из квартиры украли золотые украшения и деньги на общую сумму свыше 160 тысяч рублей.
Суд приговорил женщину к 13 годам в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил. В отношении её соучастников расследование продолжается, сообщили в областной прокуратуре.
Жительница Иркутской области получила 13 лет за убийство пенсионерки
Происшествия, Фото:
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