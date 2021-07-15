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Житель Забайкалья предстанет перед судом за убийство дедушки

Житель Забайкалья предстанет перед судом за убийство дедушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также он угрожал убийством своей сожительнице

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя села Дульдурга Забайкальского края, который обвиняется в убийстве, причинении вреда здоровью средней тяжести, а также в угрозах убийством.

По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года в селе Дульдурга пьяный обвиняемый в своём доме убил своего 70-летнего деда. Он несколько раз ударил пожилого родственника по голове кулаками, а затем начал душить его. После этого несколько раз ударил мужчину поленом по голове. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Также оказалось, что обвиняемый угрожал убийством своей 25-летней сожительнице, а в сентябре 2020 года избил женщину и несколько раз ударил её молотком по руке и ноге. В результате у неё была сломана лодыжка.

- Следователи провели следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

убийство

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