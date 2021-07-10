Четверо забайкальцев похитили и убили мужчину в лесу

Обвиняемых заключили под стражу



В Забайкальском крае предъявлено обвинение четырём жителям посёлка Курорт-Дарасун Карымского района в похищении человека. Кроме того, одному из обвиняемых предъявлено обвинение в убийстве, трём другим – в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



По данным следствия, 29 июня в посёлке Курорт-Дарасун обвиняемые из неприязни избили местного 30-летнего жителя, а затем, силой поместив в багажник автомобиля, вывезли в лес, где продолжили избивать. Как установили следователи, смерть потерпевшего наступила от действий одного из обвиняемых, который нанёс мужчине множество ударов по голове и телу.



- Родственники убитого обратились в правоохранительные органы через несколько дней после пропажи мужчины. Обвиняемые были задержаны в ходе совместной работы следователей и полицейских. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи устанавливают все обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



