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Четверо забайкальцев похитили и убили мужчину в лесу

Четверо забайкальцев похитили и убили мужчину в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемых заключили под стражу

В Забайкальском крае предъявлено обвинение четырём жителям посёлка Курорт-Дарасун Карымского района в похищении человека. Кроме того, одному из обвиняемых предъявлено обвинение в убийстве, трём другим – в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 29 июня в посёлке Курорт-Дарасун обвиняемые из неприязни избили местного 30-летнего жителя, а затем, силой поместив в багажник автомобиля, вывезли в лес, где продолжили избивать. Как установили следователи, смерть потерпевшего наступила от действий одного из обвиняемых, который нанёс мужчине множество ударов по голове и телу.

- Родственники убитого обратились в правоохранительные органы через несколько дней после пропажи мужчины. Обвиняемые были задержаны в ходе совместной работы следователей и полицейских. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Забайкальский край убийство лица в беспомощном состоянии

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