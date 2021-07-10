 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июля

09 июля

Популярное

В Улан-Удэ автомобилист прокатился по пешеходной дорожке

В Улан-Удэ автомобилист прокатился по пешеходной дорожке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пешеходы от неожиданности прятались в кусты

Сегодня днём по пешеходной дорожке по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ прокатился автомобилист. Пешеходы от неожиданности убежали в кусты, пропуская водителя. К счастью, никто не пострадал.

Раньше здесь был выезд, но, вероятно, водитель не знал того, что проезда больше нет и выехал. Дорожные изменения для него стали неожиданными, также как и для пешеходов.



Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2019 года горожане стали свидетелями нарушения правил дорожного движения. Водитель «Форда» прокатился по дорожке парке имени Жанаева. Вскоре личность водителя была установлена, в отношении него был составлен административный протокол. В ноябре того же года водитель «Ниссана» припарковался на улан-удэнском Арбате. Горожане запечатлели нарушителя и опубликовали снимки в Сети. 

Прошлой весной жители Улан-Удэ жаловались на водителя «Тойоты Тундры», который регулярно парковался на, загораживая пешеходную дорожку.


ПДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в суд ушло дело о нападении браконьеров на госинспектора
В Бурятии в суд ушло дело о нападении браконьеров на госинспектора
Происшествия, 10.07.2021
Одно из самых резонансных дел в суд направила Генпрокуратура
В Бурятии из-за замыкания телефонной зарядки произошёл пожар
В Бурятии из-за замыкания телефонной зарядки произошёл пожар
Происшествия, 10.07.2021
Пожарные эвакуировали трёх человек из задымленного подъезда
Пожилой улан-удэнец громил припаркованные автомобили
Пожилой улан-удэнец громил припаркованные автомобили
Происшествия, 09.07.2021
Полицейские предотвратили бесчинства терроризирующего людей пенсионера
В Забайкалье бывшего студента осудили за взятку в 100 тысяч
В Забайкалье бывшего студента осудили за взятку в 100 тысяч
Происшествия, 09.07.2021
Молодой человек заплатил за липовую квалификацию инженера путей сообщения
В Бурятии на дороге сгорел автомобиль
В Бурятии на дороге сгорел автомобиль
Происшествия, 09.07.2021
Жители республики сочувствуют владельцу авто
В Улан-Удэ сотрудник колонии носил заключённым «подарки»
В Улан-Удэ сотрудник колонии носил заключённым «подарки»
Происшествия, 09.07.2021
Помимо телефонов, он проносил и наркотики
Житель Бурятии выращивал коноплю на огороде
Житель Бурятии выращивал коноплю на огороде
Происшествия, 09.07.2021
Владелец не только выращивал коноплю, но и сам готовил наркотики
В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и легковушка
В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и легковушка
Происшествия, 09.07.2021
ДТП произошло на пешеходном переходе
В Улан-Удэ обнажённый мужчина караулил женщин
В Улан-Удэ обнажённый мужчина караулил женщин
Происшествия, 09.07.2021
Полураздетый мужчина прятался в кустах в сквере
В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на женщину-водителя
В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на женщину-водителя
Происшествия, 09.07.2021
Нападение произошло на парковке у магазина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^