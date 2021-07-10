В Улан-Удэ автомобилист прокатился по пешеходной дорожке

Сегодня днём по пешеходной дорожке по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ прокатился автомобилист. Пешеходы от неожиданности убежали в кусты, пропуская водителя. К счастью, никто не пострадал.
Раньше здесь был выезд, но, вероятно, водитель не знал того, что проезда больше нет и выехал. Дорожные изменения для него стали неожиданными, также как и для пешеходов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2019 года горожане стали свидетелями нарушения правил дорожного движения. Водитель «Форда» прокатился по дорожке парке имени Жанаева. Вскоре личность водителя была установлена, в отношении него был составлен административный протокол. В ноябре того же года водитель «Ниссана» припарковался на улан-удэнском Арбате. Горожане запечатлели нарушителя и опубликовали снимки в Сети.
Прошлой весной жители Улан-Удэ жаловались на водителя «Тойоты Тундры», который регулярно парковался на, загораживая пешеходную дорожку.