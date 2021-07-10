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Житель Иркутской области воровал детали из редкоземельных металлов

Житель Иркутской области воровал детали из редкоземельных металлов
Происшествия,  Фото:ВСЛУ МВД на транспорте
Ущерб составил более двухсот тысяч рублей

В Иркутской области задержали подозреваемого в краже деталей из редкоземельных металлов на предприятии города Киренска.

Следствием Ленского линейного отдела полиции к уголовной ответственности привлечён сотрудник производственного предприятия Киренска, который с февраля по июнь из слесарного помещения производственной базы фирмы украл свыше девяти тысяч деталей из редкоземельных сплавов от пил, предназначенных для лесопиления. Размер ущерба составил 262 тысячи рублей. Часть украденного изъяли правоохранители и вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

кража Иркутская область

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