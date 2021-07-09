Братчане, забившие мужчину до смерти, получили 22 года на троих

Убийцы были пьяны



Трое жителей Братска признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В июле 2020 года в СНТ «Бетонный» женщина во время распития алкоголя поссорилась с бывшим мужем. Она набросилась на него, избивая по голове.



Двое ранее судимых мужчин продолжили избиение 43-летнего потерпевшего, поочерёдно нанося ему удары. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима, мужчин - к 8 и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

