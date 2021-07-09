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Братчане, забившие мужчину до смерти, получили 22 года на троих

Братчане, забившие мужчину до смерти, получили 22 года на троих
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийцы были пьяны

Трое жителей Братска признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В июле 2020 года в СНТ «Бетонный» женщина во время распития алкоголя поссорилась с бывшим мужем. Она набросилась на него, избивая по голове.

Двое ранее судимых мужчин продолжили избиение 43-летнего потерпевшего, поочерёдно нанося ему удары. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима, мужчин - к 8 и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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