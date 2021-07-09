В Улан-Удэ сотрудник колонии носил заключённым «подарки»

Помимо телефонов, он проносил и наркотики



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии строгого режима № 8.



Он обвиняется в совершении шести фактах по статье «Превышение должностных полномочий», пяти преступлений по статье «Мелкое взяточничество», двух - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении», а также по статье «Получение взятки за незаконные действия (бездействие)», сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый с августа 2020 по март 2021 года по просьбе заключённых за денежное вознаграждение проносил в колонию телефоны, наркотики и запрещённые вещи. За это сотрудник получал взятки в размере от 1 до 16 тысяч рублей. Деньги передавали наличными, либо с помощью переводов на банковский счёт.



23 марта 2021 года обвиняемый пытался пронести в колонию крупную партию наркотиков. Их он планировал продавать осуждённым.



Однако во время прохождения пропускного пункта при личном досмотре оперативные сотрудники колонии обнаружили у коллеги наркотики.



После этого в квартире обвиняемого провели обыск. Обнаружили ещё один сверток с наркотиками, которые он собирался также пронести для осуждённых.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.



