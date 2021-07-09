В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и легковушка

ДТП произошло на пешеходном переходе
8 июля около 12:00 на улице Жердева в Улан-Удэ перед пешеходным переходом недалеко от дома инвалидов-колясочников произошло ДТП. Маршрутный автобус Рeugeot Boxer въехал в автомобиль Тoyota Аllion. В легковом автомобиле находилась семья – муж, жена и маленький ребёнок.
- ДТП обошлось без пострадавших. Также повезло и пешеходу, который успел отскочить на «зебре», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром таксист врезался в автобус
. Два человека были госпитализированы.
ДТП произошло на пешеходном переходе
Полураздетый мужчина прятался в кустах в сквере
Жертвами убийц оказались два брата
Нападение произошло на парковке у магазина
Девочка играла со спичками
Поиски Ан-2 возобновили накануне
Молния ударила в жилой дом во время грозы
Тело ребёнка нашли местные жители
Коммунальщики убирают поваленные деревья
Вблизи строящегося торгового центра на Ленина произошло обрушение
Браконьеры застрелили пять гусей
После дождя в столице Бурятии затопило улицы, дороги и огороды
Пожилого мужчину обманула лжесотрудница банка
Родители не смогли сами найти детей и обратились в полицию
Молодой человек справил нужду с крыши городской поликлиники