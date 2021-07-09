 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июля

08 июля

Популярное

В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и легковушка

В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и легковушка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на пешеходном переходе

8 июля около 12:00 на улице Жердева в Улан-Удэ перед пешеходным переходом недалеко от дома инвалидов-колясочников произошло ДТП. Маршрутный автобус Рeugeot Boxer въехал в автомобиль Тoyota Аllion. В легковом автомобиле находилась семья – муж, жена и маленький ребёнок.

- ДТП обошлось без пострадавших. Также повезло и пешеходу, который успел отскочить на «зебре», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром таксист врезался в автобус. Два человека были госпитализированы.    
ДТП общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и легковушка
В Улан-Удэ столкнулись маршрутка и легковушка
Происшествия, 09.07.2021
ДТП произошло на пешеходном переходе
В Улан-Удэ обнажённый мужчина караулил женщин
В Улан-Удэ обнажённый мужчина караулил женщин
Происшествия, 09.07.2021
Полураздетый мужчина прятался в кустах в сквере
В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на женщину-водителя
В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на женщину-водителя
Происшествия, 09.07.2021
Нападение произошло на парковке у магазина
Молния подожгла жилой дом в Бурятии
Молния подожгла жилой дом в Бурятии
Происшествия, 09.07.2021
Молния ударила в жилой дом во время грозы
В Иркутской области из-за ливней без света остаются 83 дома
В Иркутской области из-за ливней без света остаются 83 дома
Происшествия, 09.07.2021
Коммунальщики убирают поваленные деревья
В центре Улан-Удэ возле скандальной стройки провалился тротуар
В центре Улан-Удэ возле скандальной стройки провалился тротуар
Происшествия, 09.07.2021
Вблизи строящегося торгового центра на Ленина произошло обрушение
Улан-Удэ вновь превратился в «Венецию»
Улан-Удэ вновь превратился в «Венецию»
Происшествия, 09.07.2021
После дождя в столице Бурятии затопило улицы, дороги и огороды
В Улан-Удэ девочки в знак протеста сбежали ночью из дома
В Улан-Удэ девочки в знак протеста сбежали ночью из дома
Происшествия, 09.07.2021
Родители не смогли сами найти детей и обратились в полицию
В Улан-Удэ набирает обороты новый «туалетный» антитренд
В Улан-Удэ набирает обороты новый «туалетный» антитренд
Происшествия, 09.07.2021
Молодой человек справил нужду с крыши городской поликлиники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^