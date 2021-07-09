Девочка играла со спичками
В селе Гадалей Тулунского района Иркутской области загорелся сарай, в котором находилось сено. Полицейские выяснили, что сарай подожгла девятилетняя девочка, ученица третьего класса. Она живёт в соседнем доме.
Девочка призналась, что играла со спичками в сарае. Когда сено загорелось, она убежала домой.
Огонь полностью уничтожил сарай и сеновал.
- В настоящий момент по данному факту ведется проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства. В отношении матери ребёнка составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В мае, в Усольском районе подросток, играя с огнём, поджёг сухую траву. В результате произошёл пожар, уничтоживший 200 тюков сена сельхозпредприятия.
В Иркутской области школьница сожгла сарай с сеном
Происшествия, Фото:
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