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В Иркутской области из-за ливней без света остаются 83 дома

В Иркутской области из-за ливней без света остаются 83 дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Коммунальщики убирают поваленные деревья

На Иркутск обрушился ливень. Вечером и ночью выпало более 50 мм осадков, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В связи с прохождением холодного фронта по региону прошли дожди, грозы. Усиление северо-западного ветра до 18 м/с зафиксировано в Шелеховском районе. Сильный ливневый дождь прошёл также в Ангарске, где за 12 часов выпало 46 мм осадков. 28 мм осадков зарегистрировано в Нукутском районе, 23 мм в Усольском районе, в горах Хамар-Дабана 22 мм.

В результате ливней произошло частичное отключение электроэнергии в городе Иркутске и в четырёх районах области: Иркутском, Шелеховском, Баяндаевском, Усольском. Сегодня работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, остаются неподключенными 83 жилых дома (посёлок Улан Баяндаевского района и несколько улиц в Иркутске). Планируемое время подключения  -16 часов 9 июля.

В настоящее время коммунальные службы убирают упавшие деревья с тротуаров и проезжих частей, энергетики восстанавливают оборванные линий электропередач. 
отключение света ливень

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