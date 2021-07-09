В Иркутской области из-за ливней без света остаются 83 дома

Коммунальщики убирают поваленные деревья



На Иркутск обрушился ливень. Вечером и ночью выпало более 50 мм осадков, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В связи с прохождением холодного фронта по региону прошли дожди, грозы. Усиление северо-западного ветра до 18 м/с зафиксировано в Шелеховском районе. Сильный ливневый дождь прошёл также в Ангарске, где за 12 часов выпало 46 мм осадков. 28 мм осадков зарегистрировано в Нукутском районе, 23 мм в Усольском районе, в горах Хамар-Дабана 22 мм.



В результате ливней произошло частичное отключение электроэнергии в городе Иркутске и в четырёх районах области: Иркутском, Шелеховском, Баяндаевском, Усольском. Сегодня работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, остаются неподключенными 83 жилых дома (посёлок Улан Баяндаевского района и несколько улиц в Иркутске). Планируемое время подключения -16 часов 9 июля.



В настоящее время коммунальные службы убирают упавшие деревья с тротуаров и проезжих частей, энергетики восстанавливают оборванные линий электропередач.

