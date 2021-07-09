Коммунальщики убирают поваленные деревья
На Иркутск обрушился ливень. Вечером и ночью выпало более 50 мм осадков, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В связи с прохождением холодного фронта по региону прошли дожди, грозы. Усиление северо-западного ветра до 18 м/с зафиксировано в Шелеховском районе. Сильный ливневый дождь прошёл также в Ангарске, где за 12 часов выпало 46 мм осадков. 28 мм осадков зарегистрировано в Нукутском районе, 23 мм в Усольском районе, в горах Хамар-Дабана 22 мм.
В результате ливней произошло частичное отключение электроэнергии в городе Иркутске и в четырёх районах области: Иркутском, Шелеховском, Баяндаевском, Усольском. Сегодня работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, остаются неподключенными 83 жилых дома (посёлок Улан Баяндаевского района и несколько улиц в Иркутске). Планируемое время подключения -16 часов 9 июля.
В настоящее время коммунальные службы убирают упавшие деревья с тротуаров и проезжих частей, энергетики восстанавливают оборванные линий электропередач.
В Иркутской области из-за ливней без света остаются 83 дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вблизи строящегося торгового центра на Ленина произошло обрушение
Браконьеры застрелили пять гусей
После дождя в столице Бурятии затопило улицы, дороги и огороды
Пожилого мужчину обманула лжесотрудница банка
Родители не смогли сами найти детей и обратились в полицию
Молодой человек справил нужду с крыши городской поликлиники
В больницу доставлены два человека
Накануне потушили четыре возгорания в лесах
Мужчина застрелил женщину и ранил мужчину
У пьяного мужчины не было водительских прав
Пострадавшая хотела покормить животное с рук
Преимущественно подделывают купюры достоинством 5 тысяч рублей
Убийство произошло в ходе пьяной драки
На трассе ликвидируют последствия обильных ливней
Нарушители удирали от проверяющих