В Забайкалье охотников оштрафовали за убийство краснокнижных гусей

Браконьеры застрелили пять гусей
В Забайкальском крае суд вынес приговор за незаконную охоту на занесённого в Красную книгу дикого гуся гуменника, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Птиц незаконно убили двое охотников – 59-летний житель Приаргунского района и 64-летний житель Краснокаменского района. В апреле 2020 года мужчины находились в охотничьих угодьях и застрелили из охотничьих ружей пять особей дикого гуся гуменника, занесённого в Красную книгу России.
На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору».
Фигуранты полностью признали свою вину и возместили ущерб.
Суд признал их виновными и назначил штрафы в размере 25 тысяч рублей каждому.
Изъятые по уголовному делу ружья обращены в доход государства.
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Происшествия, Фото:
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