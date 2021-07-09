В Забайкалье охотников оштрафовали за убийство краснокнижных гусей

Браконьеры застрелили пять гусей



В Забайкальском крае суд вынес приговор за незаконную охоту на занесённого в Красную книгу дикого гуся гуменника, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



Птиц незаконно убили двое охотников – 59-летний житель Приаргунского района и 64-летний житель Краснокаменского района. В апреле 2020 года мужчины находились в охотничьих угодьях и застрелили из охотничьих ружей пять особей дикого гуся гуменника, занесённого в Красную книгу России.



На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору».



Фигуранты полностью признали свою вину и возместили ущерб.



Суд признал их виновными и назначил штрафы в размере 25 тысяч рублей каждому.



Изъятые по уголовному делу ружья обращены в доход государства.



