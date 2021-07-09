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В Забайкалье охотников оштрафовали за убийство краснокнижных гусей

В Забайкалье охотников оштрафовали за убийство краснокнижных гусей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Браконьеры застрелили пять гусей

В Забайкальском крае суд вынес приговор за незаконную охоту на занесённого в Красную книгу дикого гуся гуменника, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Птиц незаконно убили двое охотников – 59-летний житель Приаргунского района и 64-летний житель Краснокаменского района. В апреле 2020 года мужчины находились в охотничьих угодьях и застрелили из охотничьих ружей пять особей дикого гуся гуменника, занесённого в Красную книгу России.

На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору».

Фигуранты полностью признали свою вину и возместили ущерб.

Суд признал их виновными и назначил штрафы в размере 25 тысяч рублей каждому.

Изъятые по уголовному делу ружья обращены в доход государства.

штраф браконьерство

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