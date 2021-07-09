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В Иркутской области пенсионер лишился денег, которые копил всю жизнь

В Иркутской области пенсионер лишился денег, которые копил всю жизнь
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пожилого мужчину обманула лжесотрудница банка

7 июля в полицию обратился 85-летний житель Слюдянки, ставший жертвой аферистов. Он лишился своих сбережений, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Пенсионер лишился денег, которые, по его словам, он копил всю свою жизнь.

Несколько дней назад мужчине поступил звонок от девушки, представившейся сотрудницей «отдела безопасности банка». Собеседница сообщила, что ему необходимо снять со своего счёта денежную сумму и перевести на другие счета, чтобы выявить банковского работника, который распространяет личные данные клиентов. Также аферистка сообщила, что все счета, на которые он переведет свои сбережения, застрахованы и банк вернёт всю сумму денег обратно.

Позже пенсионер направился к терминалу и совершил более 20 операций по переводу около 200 тысяч рублей. После чего, придя домой, мужчина понял, что попался на уловки аферистов и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ни один сотрудник банка или службы безопасности не будет звонить клиентам и говорить, что деньги пытаются снять или перевести. В случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуется сразу же прекращать разговор. Всю информацию по своим счетам можно узнать только в отделении банка или по номеру «горячей линии», которой указан на платежной карте.


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