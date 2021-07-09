Четверть лесных пожаров в Бурятии возникают из-за гроз









На тушении работали 89 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 27 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 27,5 га.



На утро 9 июля все лесные пожары ликвидированы. Новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.



В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

На тушении работали 89 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 27 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 27,5 га.На утро 9 июля все лесные пожары ликвидированы. Новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 120 лесных пожаров на площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было 499 лесных пожаров на площади 86,5 тысяч га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Больше четверти (28,4%) всех лесных пожаров в республике возникли из-за сухих гроз.За прошедшие сутки от сухой грозы возникло четыре лесных пожара в Иволгинском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.