Мужчина застрелил женщину и ранил мужчину
Следователи следственного отдела по Центральному району Читы СУ СКР по Забайкальскому краю предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство двух человек и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного орудия и боеприпасов 57-летнему жителю Читы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 6 июля в Чите произошла стрельба.
Обвиняемый в ходе ссоры выстрелил из незаконно хранящегося огнестрельного оружия в 39-летнюю женщину и 38-летнего мужчину, сидящих в автомобиле, припаркованном во дворе дома по улице Горького. От полученных ранений женщина скончалась на месте, мужчина доставлен в больницу и находится в крайне тяжёлом состоянии. После совершенного преступления обвиняемый скрылся с места и был задержан сотрудниками полиции на следующий день.
На допросе читинец полностью признался в инкриминируемых ему преступлениях.
- Следователи провели комплекс неотложных следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначено производство судебных экспертиз, в том числе, медицинской, баллистической и других. Проведены обыски, допрошены свидетели и очевидцы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
8 июля суд Центрального районы Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Устроившего стрельбу читинца арестовали
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 09.07.2021
Мужчина застрелил женщину и ранил мужчину
Происшествия, 09.07.2021
У пьяного мужчины не было водительских прав
Пострадавшая хотела покормить животное с рук
Преимущественно подделывают купюры достоинством 5 тысяч рублей
Убийство произошло в ходе пьяной драки
На трассе ликвидируют последствия обильных ливней
Нарушители удирали от проверяющих
Женщина потеряла 430 тысяч
Анализ проведён за последние шесть месяцев в сравнении с прошлым годом
Убийца всё это время скитался по стране, скрываясь от правосудия
Трагедия произошла из-за попыток завести заглохшую моторку
Местные карманники придумали необычный способ грабить людей
Мужчина устроил пожар, выбросив в лес золу и шлак
Наличные она украла из кармана джинсов
Посетитель с «бешеными» глазами накинулся на продавщицу