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Устроившего стрельбу читинца арестовали

Устроившего стрельбу читинца арестовали
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина застрелил женщину и ранил мужчину

Следователи следственного отдела по Центральному району Читы СУ СКР по Забайкальскому краю предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство двух человек и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного орудия и боеприпасов 57-летнему жителю Читы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 6 июля в Чите произошла стрельба.

Обвиняемый в ходе ссоры выстрелил из незаконно хранящегося огнестрельного оружия в 39-летнюю женщину и 38-летнего мужчину, сидящих в автомобиле, припаркованном во дворе дома по улице Горького. От полученных ранений женщина скончалась на месте, мужчина доставлен в больницу и находится в крайне тяжёлом состоянии. После совершенного преступления обвиняемый скрылся с места и был задержан сотрудниками полиции на следующий день.

На допросе читинец полностью признался в инкриминируемых ему преступлениях.

- Следователи провели комплекс неотложных следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначено производство судебных экспертиз, в том числе, медицинской, баллистической и других. Проведены обыски, допрошены свидетели и очевидцы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

8 июля суд Центрального районы Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.
убийство Забайкальский край

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