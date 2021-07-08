Жительница Иркутской области лишилась сбережений, поверив в компенсацию

Женщина потеряла 430 тысяч



В городе Усть-Кут возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Около месяца на сотовый телефон женщине позвонила «аудитор департамента финансов». Она сообщила, что сибирячке положена выплата в размере 480 тысяч рублей за ранее приобретённые некачественные лекарства.



Для получения денег необходимо оплатить страховку. Однако после перечисления оговоренной суммы возникло требование в оплате налога. Пока 50-летняя женщина выполняла эти действия, квота на получение первоначальной суммы закончилась. Но спустя несколько минут звонившая «нашла» возможность на выплату в 600 тысяч рублей. Это повлекло необходимость в доплате по страхованию и налогу.



Позже компенсация выросла до 800 тысяч рублей, а вместе и ней и суммы платежей. За доставку денег в Усть-Кут на специализированном транспорте доверчивой сибирячке выставили счет в 86 тысяч.



Когда деньги у пострадавшей закончились, она решила отказаться от всех предложений. После этого звонившие настойчиво требовали закрытия якобы выставленных на её имя счетов.



Поняв, что попалась на уловки мошенников, обманутая женщина обратилась в полицию. В общей сложности она перечислила аферистам более 430 тысяч рублей.

