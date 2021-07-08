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Жительница Иркутской области лишилась сбережений, поверив в компенсацию

Жительница Иркутской области лишилась сбережений, поверив в компенсацию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина потеряла 430 тысяч

В городе Усть-Кут возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Около месяца на сотовый телефон женщине позвонила «аудитор департамента финансов». Она сообщила, что сибирячке положена выплата в размере 480 тысяч рублей за ранее приобретённые некачественные лекарства.

Для получения денег необходимо оплатить страховку. Однако после перечисления оговоренной суммы возникло требование в оплате налога. Пока 50-летняя женщина выполняла эти действия, квота на получение первоначальной суммы закончилась. Но спустя несколько минут звонившая «нашла» возможность на выплату в 600 тысяч рублей. Это повлекло необходимость в доплате по страхованию и налогу.

Позже компенсация выросла до 800 тысяч рублей, а вместе и ней и суммы платежей. За доставку денег в Усть-Кут на специализированном транспорте доверчивой сибирячке выставили счет в 86 тысяч.

Когда деньги у пострадавшей закончились, она решила отказаться от всех предложений. После этого звонившие настойчиво требовали закрытия якобы выставленных на её имя счетов.

Поняв, что попалась на уловки мошенников, обманутая женщина обратилась в полицию. В общей сложности она перечислила аферистам более 430 тысяч рублей.
мошенничество

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