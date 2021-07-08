В Бурятии снизилось количество ДТП

Анализ проведён за последние шесть месяцев в сравнении с прошлым годом



В Бурятии снижается основной показатель аварийности на дорогах. Так, с начала текущего года на дорогах республики зарегистрировано 376 ДТП, что почти на 13% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В результате аварий погибло 36 человек (в 2020 г. – 46). 461 участник дорожного движения получил ранения (в 2020 г. – 576), сообщили в МВД по Бурятии.



Как показал анализ, основная масса дорожно-транспортных происшествий произошла из-за нарушений водителями правил дорожного движения. По их вине зарегистрировано 326 ДТП (в 2020 г. – 389). При этом в 76 случаях автомобилисты находились за рулем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Эти аварии повлекли гибель 17 людей и травмирование 101 человека.



Пешеходы стали виновниками 47 ДТП (в 2020 г. – 44). В них погибло 10 человек, 37 были ранены. В 19 случаях пешие участники дорожного движения также оказались пьяны.



С участием детей с начала года зарегистрировано 49 аварий (в 2020 г. – 63): два ребенка скончались, 58 несовершеннолетних получили ранения.



При надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции в первом полугодии возбудили около 270 тысяч дел об административных правонарушениях. В частности, к административной ответственности привлечены более четырех тысяч водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения, и свыше 2270 пешеходов.



Зарегистрировано 165 ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано порядка 1260 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За их невыполнение по ст. 19.5 КоАП РФ возбуждено 120 административных дел.



За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений по ст. 12.34 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 155 лиц.

