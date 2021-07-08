 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

В Бурятии снизилось количество ДТП

В Бурятии снизилось количество ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Анализ проведён за последние шесть месяцев в сравнении с прошлым годом

В Бурятии снижается основной показатель аварийности на дорогах. Так, с начала текущего года на дорогах республики зарегистрировано 376 ДТП, что почти на 13% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В результате аварий погибло 36 человек (в 2020 г. – 46). 461 участник дорожного движения получил ранения (в 2020 г. – 576), сообщили в МВД по Бурятии.

Как показал анализ, основная масса дорожно-транспортных происшествий произошла из-за нарушений водителями правил дорожного движения. По их вине зарегистрировано 326 ДТП (в 2020 г. – 389). При этом в 76 случаях автомобилисты находились за рулем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Эти аварии повлекли гибель 17 людей и травмирование 101 человека.

Пешеходы стали виновниками 47 ДТП (в 2020 г. – 44). В них погибло 10 человек, 37 были ранены. В 19 случаях пешие участники дорожного движения также оказались пьяны.

С участием детей с начала года зарегистрировано 49 аварий (в 2020 г. – 63): два ребенка скончались, 58 несовершеннолетних получили ранения.

При надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции в первом полугодии возбудили около 270 тысяч дел об административных правонарушениях. В частности, к административной ответственности привлечены более четырех тысяч водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения, и свыше 2270 пешеходов.

Зарегистрировано 165 ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано порядка 1260 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За их невыполнение по ст. 19.5 КоАП РФ возбуждено 120 административных дел.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений по ст. 12.34 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 155 лиц.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии снизилось количество ДТП
В Бурятии снизилось количество ДТП
Происшествия, 08.07.2021
Анализ проведён за последние шесть месяцев в сравнении с прошлым годом
В Улан-Удэ гражданин Азербайджана ответит за убийство 20-летней давности
В Улан-Удэ гражданин Азербайджана ответит за убийство 20-летней давности
Происшествия, 08.07.2021
Убийца всё это время скитался по стране, скрываясь от правосудия
На Байкале двое мужчин погибли, выпав из лодки
На Байкале двое мужчин погибли, выпав из лодки
Происшествия, 08.07.2021
Трагедия произошла из-за попыток завести заглохшую моторку
Улан-удэнцу на улице предложили взвеситься и обокрали его
Улан-удэнцу на улице предложили взвеситься и обокрали его
Происшествия, 08.07.2021
Местные карманники придумали необычный способ грабить людей
В Чите с виновника лесного пожара взыскивают 10 млн рублей
В Чите с виновника лесного пожара взыскивают 10 млн рублей
Происшествия, 08.07.2021
Мужчина устроил пожар, выбросив в лес золу и шлак
В Улан-Удэ едва не изнасиловали флориста в цветочном магазине
В Улан-Удэ едва не изнасиловали флориста в цветочном магазине
Происшествия, 08.07.2021
Посетитель с «бешеными» глазами накинулся на продавщицу
Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное
Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное
Происшествия, 08.07.2021
Наркотики из Бурятии отправляли в несколько регионов страны
В Бурятии четырёхлетняя девочка пропала возле реки
В Бурятии четырёхлетняя девочка пропала возле реки
Происшествия, 08.07.2021
В поисках принимают участки водолазы
В Бурятии ночью потушили крупный пожар
В Бурятии ночью потушили крупный пожар
Происшествия, 08.07.2021
Огонь уничтожил неэксплуатируемое здание
В Иркутской области поймали беглого преступника из Беларуси
В Иркутской области поймали беглого преступника из Беларуси
Происшествия, 08.07.2021
Мужчина устроил пожар в доме бывшей супруги у себя на родине
В Забайкалье четверо мужчин убили 20-летнего парня
В Забайкалье четверо мужчин убили 20-летнего парня
Происшествия, 08.07.2021
Молодого человека забили до смерти, вывезя в лес  
В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому
В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому
Происшествия, 08.07.2021
Мужчина хотел предотвратить изъятие контрафактного товара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^