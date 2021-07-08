Наличные она украла из кармана джинсов
Вечером 6 июля в полицию Гусиноозёрска поступило заявление о краже от 38-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что выпивал в компании приятеля и его знакомых. Однако в ходе застолья между ним и одним из его участников возник конфликт. Во дворе перепалка вылилась в драку, в ходе которой из кармана его джинсов пропали деньги.
Полицейские установили и доставили в отдел полиции участников инцидента. В ходе разбирательства оказалось, что деньги из кармана украла 31-летняя женщина, из-за которой и завязалась потасовка.
Сельчанка в марте прошлого года освободилась из мест лишения свободы, где в течение пяти лет отбывала наказание за разбой. Также она привлекалась к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нигде не работает. Украденные деньги она пропила.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Жительница Бурятии украла деньги во время драки между мужчинами
Происшествия, Фото:
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