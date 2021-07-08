 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

Жительница Бурятии украла деньги во время драки между мужчинами

Жительница Бурятии украла деньги во время драки между мужчинами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наличные она украла из кармана джинсов

Вечером 6 июля в полицию Гусиноозёрска поступило заявление о краже от 38-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал, что выпивал в компании приятеля и его знакомых. Однако в ходе застолья между ним и одним из его участников возник конфликт. Во дворе перепалка вылилась в драку, в ходе которой из кармана его джинсов пропали деньги.

Полицейские установили и доставили в отдел полиции участников инцидента. В ходе разбирательства оказалось, что деньги из кармана украла 31-летняя женщина, из-за которой и завязалась потасовка.

Сельчанка в марте прошлого года освободилась из мест лишения свободы, где в течение пяти лет отбывала наказание за разбой. Также она привлекалась к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нигде не работает. Украденные деньги она пропила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите с виновника лесного пожара взыскивают 10 млн рублей
В Чите с виновника лесного пожара взыскивают 10 млн рублей
Происшествия, 08.07.2021
Мужчина устроил пожар, выбросив в лес золу и шлак
Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное
Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное
Происшествия, 08.07.2021
Наркотики из Бурятии отправляли в несколько регионов страны
В Бурятии четырёхлетняя девочка пропала возле реки
В Бурятии четырёхлетняя девочка пропала возле реки
Происшествия, 08.07.2021
В поисках принимают участки водолазы
В Бурятии ночью потушили крупный пожар
В Бурятии ночью потушили крупный пожар
Происшествия, 08.07.2021
Огонь уничтожил неэксплуатируемое здание
В Иркутской области поймали беглого преступника из Беларуси
В Иркутской области поймали беглого преступника из Беларуси
Происшествия, 08.07.2021
Мужчина устроил пожар в доме бывшей супруги у себя на родине
В Улан-Удэ едва не изнасиловали флориста в цветочном магазине
В Улан-Удэ едва не изнасиловали флориста в цветочном магазине
Происшествия, 08.07.2021
Посетитель с «бешеными» глазами накинулся на продавщицу
В Забайкалье четверо мужчин убили 20-летнего парня
В Забайкалье четверо мужчин убили 20-летнего парня
Происшествия, 08.07.2021
Молодого человека забили до смерти, вывезя в лес  
В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому
В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому
Происшествия, 08.07.2021
Мужчина хотел предотвратить изъятие контрафактного товара
В Бурятии бывший лесник получил восемь лет колонии
В Бурятии бывший лесник получил восемь лет колонии
Происшествия, 08.07.2021
Сотрудник лесничества получил взятку от бизнесмена, угрожая ему разорением
Улан-удэнец украл чужие вещи из отцовского гаража
Улан-удэнец украл чужие вещи из отцовского гаража
Происшествия, 07.07.2021
Вор продал украденные вещи по точкам скупки
Улан-удэнец пытался выехать с поддельной справкой о вакцинации
Улан-удэнец пытался выехать с поддельной справкой о вакцинации
Происшествия, 07.07.2021
Мужчину с поддельной справкой поймали на блокпосту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^