Жительница Бурятии украла деньги во время драки между мужчинами

Наличные она украла из кармана джинсов



Вечером 6 июля в полицию Гусиноозёрска поступило заявление о краже от 38-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал, что выпивал в компании приятеля и его знакомых. Однако в ходе застолья между ним и одним из его участников возник конфликт. Во дворе перепалка вылилась в драку, в ходе которой из кармана его джинсов пропали деньги.



Полицейские установили и доставили в отдел полиции участников инцидента. В ходе разбирательства оказалось, что деньги из кармана украла 31-летняя женщина, из-за которой и завязалась потасовка.



Сельчанка в марте прошлого года освободилась из мест лишения свободы, где в течение пяти лет отбывала наказание за разбой. Также она привлекалась к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нигде не работает. Украденные деньги она пропила.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



