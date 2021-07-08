Огонь уничтожил неэксплуатируемое здание
6 июля в 22:09 в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелось неэксплуатируемое здание. На момент прибытия пожарных горело внутри здания, было сильное задымление, , сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».
В три часа ночь огонь потушили, пожар уничтожил здание полностью на площади 510 м².
Причиной возгорания стал поджог.
- Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в 14-м Муйском отряде государственной пожарной службы Бурятии.
В ликвидации пожара было задействовано 12 человек и три единицы техники.
В Бурятии ночью потушили крупный пожар
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В поисках принимают участки водолазы
Огонь уничтожил неэксплуатируемое здание
Мужчина устроил пожар в доме бывшей супруги у себя на родине
Посетитель с «бешеными» глазами накинулся на продавщицу
Молодого человека забили до смерти, вывезя в лес
Мужчина собирал коноплю ночью
Мужчина хотел предотвратить изъятие контрафактного товара
Он возник из-за сухой грозы
Сотрудник лесничества получил взятку от бизнесмена, угрожая ему разорением
Вор продал украденные вещи по точкам скупки
Столкнулись «Тойота» и «Ниссан»
Мужчину с поддельной справкой поймали на блокпосту
Пара ночью громко слушали музыку, сидя в машине возле дома
После очередных побоев девочка обратилась к местному фельдшеру
Неизвестные сломали скамейки и модули для раздельного сбора мусора