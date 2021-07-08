В Бурятии ночью потушили крупный пожар

Происшествия, Фото: опубликовано в группе "Муя-инфо"

Огонь уничтожил неэксплуатируемое здание



6 июля в 22:09 в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелось неэксплуатируемое здание. На момент прибытия пожарных горело внутри здания, было сильное задымление, , сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».



В три часа ночь огонь потушили, пожар уничтожил здание полностью на площади 510 м².



Причиной возгорания стал поджог.



- Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в 14-м Муйском отряде государственной пожарной службы Бурятии.



В ликвидации пожара было задействовано 12 человек и три единицы техники.

