В Иркутской области поймали беглого преступника из Беларуси

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина устроил пожар в доме бывшей супруги у себя на родине



В Иркутской области полицейские задержали 44-летнего гражданина Республики Беларусь, который находился в межгосударственном розыске.



В январе мужчина поджёг дом своей бывшей супруги. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в результате пожара никто не пострадал. За совершение тяжкого преступления в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершённые общеопасным способом». Санкцией данной статьи максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.



От правоохранительных органов фигурант скрылся на территории России и был объявлен в розыск.



Получив оперативную информацию от коллег из Республики Беларусь о его возможном нахождении в Иркутской области, сотрудники полиции задержали мужчину в посёлке Небель Казачинского-Ленского района.



В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов Республики Беларусь решают вопрос об его экстрадиции на родину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

