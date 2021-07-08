В Иркутской области поймали беглого преступника из Беларуси

Мужчина устроил пожар в доме бывшей супруги у себя на родине
В Иркутской области полицейские задержали 44-летнего гражданина Республики Беларусь, который находился в межгосударственном розыске.
В январе мужчина поджёг дом своей бывшей супруги. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в результате пожара никто не пострадал. За совершение тяжкого преступления в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершённые общеопасным способом». Санкцией данной статьи максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
От правоохранительных органов фигурант скрылся на территории России и был объявлен в розыск.
Получив оперативную информацию от коллег из Республики Беларусь о его возможном нахождении в Иркутской области, сотрудники полиции задержали мужчину в посёлке Небель Казачинского-Ленского района.
В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов Республики Беларусь решают вопрос об его экстрадиции на родину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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