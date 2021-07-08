На Байкале лисица укусила женщину

Пострадавшая хотела покормить животное с рук



В Иркутской области лисица укусила женщину в посёлке порт Байкал. Со слов пострадавшей, она пыталась покормить рыжую хищницу с рук. Но вместо положительных эмоций, заработала ссадину и необходимость пройти курс прививок от бешенства.



Лисы – обычные обитатели Прибайкальского национального парка. Чаще всего их можно увидеть вблизи населённых пунктов и популярных туристических маршрутов. В порту Байкал они разгуливают возле домов, контейнеров для сбора ТКО и по железной дороге. «К людям их гонит голод», — считают многие и подманивают животных, стремясь покормить их и сделать фото.



- Лис гонит к людям не голод, а сообразительность и высокая приспособляемость. Они очень быстро привыкают к присутствию человека, приучаются находить возле него легкодоступные источники пищи и даже сами начинают их выпрашивать и требовать. Облезлый вид лис во время летней линьки способен расжалобить практически любого туриста, который готов скормить «бедненькой худой лисичке» весь свой провиант. Но несвойственная пища (булки, сосиски, тушенка, каши и т.п.) ведёт к болезням пищеварительного тракта зверя. Приучение к питанию подачками подавляет охотничьи инстинкты, что сыграет плохую службу хищнику после окончания туристического сезона, когда нужно будет искать и добывать корм самостоятельно. Есть ещё одна очень важная причина, по которой людям необходимо избегать любых контактов с лисами: они являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства, - объясняет Татьяна Десятова, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Пресс-служба «Заповедного Прибайкалья» призывает посетителей национального парка и жителей населённых пунктов на его территории не допускать выбрасывания пищевых отходов в места, доступные для диких животных, а также ни в коем случае не прикармливать животных.

