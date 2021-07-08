Мужчина хотел предотвратить изъятие контрафактного товара
В начале апреля житель Иркутской области, работавший продавцом в магазине по продаже одежды и обуви, попытался подкупить полицейского. Он предложил полицейскому 50 тысяч рублей за неизъятие контрафактного товара, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. После оперативники доставили продавца в следственный отдел.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».
Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому
Происшествия, Фото:
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