В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому

Мужчина хотел предотвратить изъятие контрафактного товара



В начале апреля житель Иркутской области, работавший продавцом в магазине по продаже одежды и обуви, попытался подкупить полицейского. Он предложил полицейскому 50 тысяч рублей за неизъятие контрафактного товара, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. После оперативники доставили продавца в следственный отдел.



На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».



Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

