В Бурятии потушили сложный лесной пожар

Он возник из-за сухой грозы



Вчера во время авиамониторинга в Хоринском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы в сложной местности - на месте старой гари, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работали 19 сотрудников лесной охраны, парашютистов-пожарных и привлечённых лиц. Было задействовано пять единиц лесопожарной техники.



Пожарные за несколько часов локализовали возгорание, не дав огню распространиться на большую территорию. Пожар ликвидирован на площади меньше 1 га.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 117 лесных пожаров общей площадью 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 491 лесной пожар на общей площади 84,9 тысяч га.

