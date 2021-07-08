Он возник из-за сухой грозы
Вчера во время авиамониторинга в Хоринском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы в сложной местности - на месте старой гари, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На тушении работали 19 сотрудников лесной охраны, парашютистов-пожарных и привлечённых лиц. Было задействовано пять единиц лесопожарной техники.
Пожарные за несколько часов локализовали возгорание, не дав огню распространиться на большую территорию. Пожар ликвидирован на площади меньше 1 га.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 117 лесных пожаров общей площадью 1,7 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 491 лесной пожар на общей площади 84,9 тысяч га.
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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