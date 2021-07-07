В Иркутской области в ДТП пострадали мать и двое детей







С травмами в больницу были доставлены 32-летняя женщина, пассажирка «Тойоты», и её дети в возрасте шести и семи лет.



Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.





В Тулуне полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Дорожный инцидент произошёл сегодня утром на автодороге Р-255 «Сибирь». В нескольких километрах от города Тулун столкнулись «Тойота Королла» и «Ниссан Кашкай». Одна из иномарок съехала в кювет.