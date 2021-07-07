В Иркутской области в ДТП пострадали мать и двое детей

Столкнулись «Тойота» и «Ниссан»
В Тулуне полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошёл сегодня утром на автодороге Р-255 «Сибирь». В нескольких километрах от города Тулун столкнулись «Тойота Королла» и «Ниссан Кашкай». Одна из иномарок съехала в кювет.
С травмами в больницу были доставлены 32-летняя женщина, пассажирка «Тойоты», и её дети в возрасте шести и семи лет.
Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
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