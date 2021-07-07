В Иркутске вандалы устроили погром в парке

Неизвестные сломали скамейки и модули для раздельного сбора мусора
В ночь на 7 июля в Лисихинском парке в Иркутске были совершены вандальные действия. От рук неизвестных пострадали модули для раздельного сбора мусора и лавочки.
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- Летом 2020 года в Лисихинском парке было проведено благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В парке было выполнено новое освещение, асфальтированные дорожки и вымощенные плиткой аллеи, установлены лавочки и урны, был высажен газон, деревья и кустарники, а также оформлена игровая зона для детей. Последствия действий вандалов вы можете видеть на фото, - говорится в сообщении МКУ «Городская cреда».
По данному факту будет написано заявление в полицию.
Неизвестные сломали скамейки и модули для раздельного сбора мусора
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