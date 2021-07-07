 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июля

06 июля

Популярное

В Иркутске вандалы устроили погром в парке

В Иркутске вандалы устроили погром в парке
Происшествия,  Фото:МКУ «Городская cреда».
Неизвестные сломали скамейки и модули для раздельного сбора мусора

В ночь на 7 июля в Лисихинском парке в Иркутске были совершены вандальные действия. От рук неизвестных пострадали модули для раздельного сбора мусора и лавочки.

- Летом 2020 года в Лисихинском парке было проведено благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В парке было выполнено новое освещение, асфальтированные дорожки и вымощенные плиткой аллеи, установлены лавочки и урны, был высажен газон, деревья и кустарники, а также оформлена игровая зона для детей. Последствия действий вандалов вы можете видеть на фото, - говорится в сообщении МКУ «Городская cреда».




По данному факту будет написано заявление в полицию.
вандализм парки отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске вандалы устроили погром в парке
В Иркутске вандалы устроили погром в парке
Происшествия, 07.07.2021
Неизвестные сломали скамейки и модули для раздельного сбора мусора
В Улан-Удэ вор зашёл в открытый пустой дом
В Улан-Удэ вор зашёл в открытый пустой дом
Происшествия, 07.07.2021
Хозяйка не смогла закрыть входную дверь  
Родные пропавшего жителя Бурятии 1,5 года не обращались в полицию
Родные пропавшего жителя Бурятии 1,5 года не обращались в полицию
Происшествия, 07.07.2021
Последний раз мужчина выходил на связь в январе 2019 года
У читинца изъяли замаскированное под сувенир золото на 8 млн
У читинца изъяли замаскированное под сувенир золото на 8 млн
Происшествия, 07.07.2021
Золото мужчина спрятал в тайниках в автомобиле
В Бурятии пенсионер создал ОПГ «чёрных лесорубов»
В Бурятии пенсионер создал ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия, 07.07.2021
Организованная преступная группа обвиняется в незаконной заготовке и сбыте древесины
В Улан-Удэ водитель снёс электроопору
В Улан-Удэ водитель снёс электроопору
Происшествия, 07.07.2021
Очевидцы предположили, что водитель был пьян
Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Происшествия, 07.07.2021
Огонь едва не перекинулся на соседние дома
В Бурятии на Уде утонула женщина
В Бурятии на Уде утонула женщина
Происшествия, 07.07.2021
С выходных люди тонут ежедневно
Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Происшествия, 07.07.2021
Мужчина лишился новенького телефона
В Улан-Удэ работник автосервиса попал в ДТП на машине клиента
В Улан-Удэ работник автосервиса попал в ДТП на машине клиента
Происшествия, 07.07.2021
Мастер с клиентом выехали в город, чтобы провести диагностику
В Бурятии лесной пожар возник вблизи посёлка
В Бурятии лесной пожар возник вблизи посёлка
Происшествия, 07.07.2021
Пожар вспыхнул в пяти километрах от Нового Уояна. ФОТО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^