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В Улан-Удэ вор зашёл в открытый пустой дом

В Улан-Удэ вор зашёл в открытый пустой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Хозяйка не смогла закрыть входную дверь

Поздним вечером 5 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества в СНТ «Черёмушки», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Местная жительница рассказала, что вместе с семьёй и приехавшей к ней в гости подругой на такси выехала в магазин за продуктами и спиртным. При этом нетрезвая хозяйка не смогла найти ключи от замка входной двери дома и оставила её открытой. В результате из кухни был украден лежащий на подзарядке на столе телефон, а из сумки приятельницы пропали деньги в размере 5300 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 35-летнего горожанина. Украденные вещи изъяты.

Ранее он был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

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