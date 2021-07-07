В Улан-Удэ вор зашёл в открытый пустой дом

Хозяйка не смогла закрыть входную дверь



Поздним вечером 5 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества в СНТ «Черёмушки», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Местная жительница рассказала, что вместе с семьёй и приехавшей к ней в гости подругой на такси выехала в магазин за продуктами и спиртным. При этом нетрезвая хозяйка не смогла найти ключи от замка входной двери дома и оставила её открытой. В результате из кухни был украден лежащий на подзарядке на столе телефон, а из сумки приятельницы пропали деньги в размере 5300 рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 35-летнего горожанина. Украденные вещи изъяты.



Ранее он был неоднократно судим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

