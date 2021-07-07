Родные пропавшего жителя Бурятии 1,5 года не обращались в полицию

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Последний раз мужчина выходил на связь в январе 2019 года



Полиция разыскивает 56-летнего жителя Улан-Удэ Василия Глазунова, который с января 2019 года перестал выходить на связь с родственниками. С тех пор его местонахождение неизвестно.



В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 17 июня.



По словам родственников, разыскиваемый в последнее время проживал в одном из реабилитационных центров Улан-Удэ, подрабатывал разнорабочим в церкви.



Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения, волосы тёмные, глаза карие.



Во что был одет, не установлено.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 41-66-45 или 102 (112).



