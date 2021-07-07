 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июля

06 июля

Популярное

В Улан-Удэ «Мерседес» повис на тросовом ограждении

В Улан-Удэ «Мерседес» повис на тросовом ограждении
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обстоятельства ДТП выясняются

ДТП на въезде в посёлок Вахмистрово произошло 6 июля около четырёх утра. Столкнулись Тoyota Сorolla и Мercedes. Последний повис на тросовом ограждении.

Обстоятельства ДТП непонятны.




Ближе к полудню того же дня на перекрёстке улиц Мокрова и Тепловая автомобиль Тoyota Рremio выезжал с второстепенной дороги на главную. По предварительным данным, девушка-водитель не предоставила преимущество автомобилю Toyota Caldina, который ехал со стороны посёлка Энергетик и поворачивал с главной дороги на второстепенную.

ДТП без пострадавших. На участке образовался затор.





Около 17:30 произошла авария на перекрёстке улиц Жердева и Мокрова. Водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество автомобилю Toyota, водитель которой ехал со стороны посёлка Энергетик на проспект Строителей.

- ДТП обошлось без пострадавших. В одном из автомобилей находился малолетний ребёнок, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.


Чуть позже, около 17:50, произошло ДТП на улице Бабушкина в сторону 100-х кварталов. Минивэн Nissan врезался в автомобиль с монгольскими номерами, в котором ехали граждане Монголии.

У виновника аварии страховка была сделана, у гостей из соседнего государства она отсутствовала.

ДТП обошлось без пострадавших.



ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пенсионер создал ОПГ «чёрных лесорубов»
В Бурятии пенсионер создал ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия, 07.07.2021
Организованная преступная группа обвиняется в незаконной заготовке и сбыте древесины
В Улан-Удэ водитель снёс электроопору
В Улан-Удэ водитель снёс электроопору
Происшествия, 07.07.2021
Очевидцы предположили, что водитель был пьян
Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Происшествия, 07.07.2021
Огонь едва не перекинулся на соседние дома
В Бурятии на Уде утонула женщина
В Бурятии на Уде утонула женщина
Происшествия, 07.07.2021
С выходных люди тонут ежедневно
Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Происшествия, 07.07.2021
Мужчина лишился новенького телефона
В Улан-Удэ работник автосервиса попал в ДТП на машине клиента
В Улан-Удэ работник автосервиса попал в ДТП на машине клиента
Происшествия, 07.07.2021
Мастер с клиентом выехали в город, чтобы провести диагностику
В Бурятии лесной пожар возник вблизи посёлка
В Бурятии лесной пожар возник вблизи посёлка
Происшествия, 07.07.2021
Пожар вспыхнул в пяти километрах от Нового Уояна. ФОТО
Улан-удэнка покончила с собой, неудачно вложив 8 млн
Улан-удэнка покончила с собой, неудачно вложив 8 млн
Происшествия, 06.07.2021
Жители Бурятии потеряли деньги из-за переставшего работать проекта Teqra
В Бурятии разлилась река Курба
В Бурятии разлилась река Курба
Происшествия, 06.07.2021
Вода поднялась почти до уровня моста

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^