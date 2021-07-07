У читинца изъяли замаскированное под сувенир золото на 8 млн

Золото мужчина спрятал в тайниках в автомобиле



В Забайкальском крае полиция пресекла незаконный оборот золота, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.



На федеральной автодороге Чита – Иркутск остановили автомобиль под управлением жителя Читы. В салоне иномарки полицейские изъяли пять металлических слитков. Четыре из них были замаскированы под сувенир.



Согласно заключению эксперта, изъятое является золотом массой более 1,8 кг. Его стоимость превышает восемь миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В ходе обыска в квартире читинца нашли также рассыпчатое вещество коричневого цвета весом около килограмма и порядка 150 граммов металлических сплавов. Они направлены на экспертизу.



- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности мужчины, в том числе места приобретения и возможного сбыта драгоценного металла, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

