 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июля

06 июля

Популярное

Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж

Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Происшествия,  Фото:bauntovskie_pozarnye
Огонь едва не перекинулся на соседние дома

6 июля в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в гараже. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Существовала угроза распространения огня по конструкциям гаража, в паре метров от которого расположены два жилых дома.

Совместными усилиями пожарных и местных жителей огонь был оперативно потушен. Огонь повредил пол и личные вещи.

Предположительно, причиной пожара послужила детская шалость с огнём, сообщает 21-й Баунтовский отряд государственной пожарной службы Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», поздно вечером 2 июля в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района также произошёл пожар в гараже. Предположительно, причиной послужило короткое замыкание электропроводки. 

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Происшествия, 07.07.2021
Огонь едва не перекинулся на соседние дома
В Бурятии на Уде утонула женщина
В Бурятии на Уде утонула женщина
Происшествия, 07.07.2021
С выходных люди тонут ежедневно
Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Происшествия, 07.07.2021
Мужчина лишился новенького телефона
В Улан-Удэ работник автосервиса попал в ДТП на машине клиента
В Улан-Удэ работник автосервиса попал в ДТП на машине клиента
Происшествия, 07.07.2021
Мастер с клиентом выехали в город, чтобы провести диагностику
В Бурятии лесной пожар возник вблизи посёлка
В Бурятии лесной пожар возник вблизи посёлка
Происшествия, 07.07.2021
Пожар вспыхнул в пяти километрах от Нового Уояна. ФОТО
Улан-удэнка покончила с собой, неудачно вложив 8 млн
Улан-удэнка покончила с собой, неудачно вложив 8 млн
Происшествия, 06.07.2021
Жители Бурятии потеряли деньги из-за переставшего работать проекта Teqra
В Бурятии разлилась река Курба
В Бурятии разлилась река Курба
Происшествия, 06.07.2021
Вода поднялась почти до уровня моста

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^