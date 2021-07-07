Огонь едва не перекинулся на соседние дома
6 июля в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в гараже. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Существовала угроза распространения огня по конструкциям гаража, в паре метров от которого расположены два жилых дома.
Совместными усилиями пожарных и местных жителей огонь был оперативно потушен. Огонь повредил пол и личные вещи.
Предположительно, причиной пожара послужила детская шалость с огнём, сообщает 21-й Баунтовский отряд государственной пожарной службы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», поздно вечером 2 июля в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района также произошёл пожар в гараже. Предположительно, причиной послужило короткое замыкание электропроводки.
Из-за детской шалости в Бурятии горел гараж
Происшествия, Фото:
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