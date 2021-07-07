В Иркутске утонул 17-летний подросток

Юноша купался в карьере



6 июня в Иркутске утонул 17-летний подросток. Он погиб, купаясь в карьере в местности Казачьи Луга.



Спустя несколько часов его тело было обнаружено и поднято на поверхность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На данный момент в Иркутской области зафиксировано пять случаев гибели несовершеннолетних на воде. В прошлом году в течение июня-июля на стихийных и необорудованных пляжах утонули 10 несовершеннолетних.



