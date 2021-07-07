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В Иркутске утонул 17-летний подросток

В Иркутске утонул 17-летний подросток
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Юноша купался в карьере

6 июня в Иркутске утонул 17-летний подросток. Он погиб, купаясь в карьере в местности Казачьи Луга.

Спустя несколько часов его тело было обнаружено и поднято на поверхность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На данный момент в Иркутской области зафиксировано пять случаев гибели несовершеннолетних на воде. В прошлом году в течение июня-июля на стихийных и необорудованных пляжах утонули 10 несовершеннолетних.

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