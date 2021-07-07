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Жителя Бурятии ограбили во время потасовки

Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина лишился новенького телефона

В Северобайкальске раскрыли грабёж. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого возле его дома, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Житель посёлка Новый Уоян приехал в Северобайкальск на заработки и в этот же день купил сотовый телефон. На улице мужчина познакомился с местным жителем. После совместного распития спиртных напитков новые приятели поссорились.

Вскоре вспыхнула потасовка, во время которой из кармана приехавшего мужчины выпал новый телефон. Второй участник конфликта схватил гаджет и убежал с ним.

После безуспешных поисков недавнего знакомого потерпевший обратился в полицию.

Грабителя задержал наряд вневедомственной охраны возле его дома. Задержанный, ранее судимый 36-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
грабеж Росгвардия

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