Мужчина лишился новенького телефона
В Северобайкальске раскрыли грабёж. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого возле его дома, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Житель посёлка Новый Уоян приехал в Северобайкальск на заработки и в этот же день купил сотовый телефон. На улице мужчина познакомился с местным жителем. После совместного распития спиртных напитков новые приятели поссорились.
Вскоре вспыхнула потасовка, во время которой из кармана приехавшего мужчины выпал новый телефон. Второй участник конфликта схватил гаджет и убежал с ним.
После безуспешных поисков недавнего знакомого потерпевший обратился в полицию.
Грабителя задержал наряд вневедомственной охраны возле его дома. Задержанный, ранее судимый 36-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Жителя Бурятии ограбили во время потасовки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Огонь едва не перекинулся на соседние дома
С выходных люди тонут ежедневно
Юноша купался в карьере
Мужчина лишился новенького телефона
Мастер с клиентом выехали в город, чтобы провести диагностику
Адвокат-мошенница отправится за решётку
Пожар вспыхнул в пяти километрах от Нового Уояна. ФОТО
Наезд произошёл на улице Бабушкина
Автомобилист снёс электроопору
В авариях погибли двое детей
В больницу госпитализировали ребёнка
Жители Бурятии потеряли деньги из-за переставшего работать проекта Teqra
Вода поднялась почти до уровня моста
Дети на реке были без сопровождения взрослых
Угонщик застрял в ручье