В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося большегруза

В больницу госпитализировали ребёнка
Сегодня днём в нескольких километрах от села Моты Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.
Большегруз «Вольво» съехал с проезжей части и опрокинулся.
В результате происшествия водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. С места ДТП госпитализирован в больницу 12-летний ребёнок.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта не затруднено, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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