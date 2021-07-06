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В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося большегруза

В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося большегруза
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В больницу госпитализировали ребёнка

Сегодня днём в нескольких километрах от села Моты Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.

Большегруз «Вольво» съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате происшествия водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. С места ДТП госпитализирован в больницу 12-летний ребёнок.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта не затруднено, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть

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