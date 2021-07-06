В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося большегруза





Сегодня днём в нескольких километрах от села Моты Шелеховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.Большегруз «Вольво» съехал с проезжей части и опрокинулся.В результате происшествия водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. С места ДТП госпитализирован в больницу 12-летний ребёнок.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспорта не затруднено, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.