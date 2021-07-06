Читинец перевёл 1,3 млн на 67 номеров мошенников





Самым распространённым способом остаётся сообщение от якобы сотрудников банка о том, что неизвестные пытаются похитить денежные средства или оформить кредит. Для сохранности денег, звонивший предлагает самому оформить кредит, чтобы исчерпать кредитный лимит и перевести деньги на безопасные счета.



За минувшие сутки наибольший ущерб от действий мошенников причинён 32-летнему читинцу. Он оформил несколько кредитов на сумму 1 361 000 рублей. Деньги перевёл небольшими суммами на 67 номеров телефонов, которые мошенники выдали за «безопасные счета».



Крупный ущерб причинён также жителю посёлка Могойтуй. Он потерял более 750 тысяч рублей, желая заработать на валютных операциях. Весной мужчина зарегистрировался на онлайн-бирже. После регистрации потерпевшему позвонил якобы специалист компании. Он заявил, что для получения прибыли необходимо установить себе на компьютер специальную программу и внести как можно большую сумму на счёт в финансовой площадке. Мужчину заверили, что он может в любое время вывести из оборота как вложенные деньги, так и полученную прибыль.



За три месяца потерпевший внёс 785 тысяч рублей. Не сумев вернуть деньги, мужчина обратился в полицию.



Ещё один житель Читы лишился больше 440 тысяч рублей, поверив в выплату компенсации за ранее приобретённые некачественные препараты. Потерпевшему позвонили неизвестные и сообщили, что заказанные через интернет БАДы, оказались некачественные, и ему положена компенсация и страховка за риски.



Для зачисления денег у читинца попросили данные банковской карты. Доверчивый мужчина назвал все требуемые коды, в том числе из смс-сообщений.



Всего в понедельник в полицию обратилось пятеро забайкальцев. В общей сложности они отдали мошенникам 2 737 000 рублей.



Около трёх миллионов рублей отдали забайкальцы мошенникам за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.