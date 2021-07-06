Житель Иркутской области убил мужчину и женщину и закопал в лесу

Убийство произошло из-за долга



В Нижнеилимском районе Иркутской области раскрыли двойное убийство, произошедшее накануне, 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По данным следствия, при распитии спиртных напитков мужчина в ходе ссоры нанёс ножевые ранения 47-летнему знакомому и его 43-летней сожительнице. От полученных ранений они скончались на месте.



Убийца, скрывая следы преступления, закопал тела в лесу вблизи полигона твёрдых бытовых отходов.



По горячим следам 52-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Следователям он пояснил, что мотивом убийства стал денежный долг, который он должен был вернуть убитому мужчине.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

