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Житель Иркутской области убил мужчину и женщину и закопал в лесу

Житель Иркутской области убил мужчину и женщину и закопал в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло из-за долга

В Нижнеилимском районе Иркутской области раскрыли двойное убийство, произошедшее накануне, 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, при распитии спиртных напитков мужчина в ходе ссоры нанёс ножевые ранения 47-летнему знакомому и его 43-летней сожительнице. От полученных ранений они скончались на месте.

Убийца, скрывая следы преступления, закопал тела в лесу вблизи полигона твёрдых бытовых отходов.

По горячим следам 52-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Следователям он пояснил, что мотивом убийства стал денежный долг, который он должен был вернуть убитому мужчине.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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