В авариях погибли двое детей
За 6 месяцев с начала 2021 года на железнодорожных переездах Забайкалья и Приамурья произошло 6 ДТП с участием автотранспортных средств и подвижного состава. Этот показатель на 16% ниже прошлого года, когда за аналогичный период времени произошло 7 ДТП.
- Все столкновения допущены водителями в результате нарушений правил движения при следовании через железнодорожные пути. В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 2 водителя автомобилей, 2 малолетних пассажира скончались в больнице, - сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
В одном из последних ДТП в июне 2021 года на железнодорожном переезде на станции Амазар в Могочинском районе при следовании грузового поезда произошло столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По счастливой случайности пострадавших в результате ДТП нет.
Как сообщалось ранее, с начала 2021 года на ЗабЖД под поезда попали 17 человек, 11 из них погибли.
На забайкальских переездах за полгода случилось 6 ДТП с поездами
Происшествия, Фото:
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