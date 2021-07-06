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В Улан-Удэ установщик вентиляции украл инструменты из ТРЦ

В Улан-Удэ установщик вентиляции украл инструменты из ТРЦ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина добровольно отдал украденное, узнав, что подано заявление в полицию

10 мая в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже с территории торгово-развлекательного центра в Советском районе. Пропали шуруповёрт и перфоратор из вентиляционной камеры на крыше ТРЦ. Ущерб составил 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Под подозрение попал 37-летний установщик вентиляционной системы, который с момента пропажи инструментов так и не вышел на работу.

Мужчина добровольно выдал хозяину украденное, когда тот позвонил и сообщил ему, что обратился в полицию.

Мужчина признался полицейским, объяснив, что украл инструменты для личного пользования. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

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