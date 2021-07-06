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Учительница математики из Ангарска отдала мошенникам 1,5 млн

Учительница математики из Ангарска отдала мошенникам 1,5 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преподаватель верила, что занимается брокерской деятельностью

За минувшую неделю ангарчане отдали мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Наибольшую сумму перевела преподаватель математики. Она в соцсети увидела рекламное предложение об инвестициях. Пройдя по ссылке, 41-летняя женщина оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связались представители компании и предложили открыть брокерский счёт и начать вкладывать деньги в выгодные проекты.

Начав с 15 тысяч рублей, ангарчанка стала вкладывать в «инвестиции» свои, а позже и заёмные средства. За месяц «брокерской» деятельности, по настоянию аферистов-консультантов, она оформила кредитов более чем на 1,5 миллиона рублей.

Когда забрать вложенные деньги не получилось, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Свыше 50 тысяч рублей перевел лжепродавцам 37-летний ангарчанин, который нашёл в интернете объявление о продаже пиломатериалов. Мужчина прошёл по ссылке, отправленной ему собеседником, на фишинговую страницу, где выбрал перечень пиломатериалов. Получив оплату, мошенники пообещали доставить заказ через три дня, однако в указанный срок этого не произошло, а телефонный номер стал не доступен.

Третий пострадавший нашёл в интернете информацию о сдаче в аренду жилья. Молодой человек перечислил якобы сотруднику агентства недвижимости 14 тысяч рублей, после чего телефон афериста стал недоступен.
мошенничество

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