В Иркутской области в ДТП погибли водитель и 11-летний мальчик









Вечером 5 июля в посёлке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь мужчины и ребёнка. О нём сообщили в УГИБДД по Иркутской области.63-летний водитель автомобиля Toyota Vitz допустил наезд на бетонный забор. В результате автоаварии водитель и 11-летний пассажир скончались.Кроме того, в больницу с различными травмами доставлена восьмилетняя пассажирка.- Предварительно установлено, что все участники происшествия не использовали ремни безопасности. Кроме того, водитель был лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения, - отметили в Госавтоинспекции.В автомобиле вместе с детьми находилась их мать. 29-летняя женщина осмотрена медработниками, в госпитализации не нуждается. Между тем, полицейские выяснили, что она находится в нетрезвом виде.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.