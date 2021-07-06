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В Иркутской области в ДТП погибли водитель и 11-летний мальчик

В Иркутской области в ДТП погибли водитель и 11-летний мальчик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель Toyota Vitz врезался в бетонный забор

Вечером 5 июля в посёлке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь мужчины и ребёнка. О нём сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

63-летний водитель автомобиля Toyota Vitz допустил наезд на бетонный забор. В результате автоаварии водитель и 11-летний пассажир скончались.

Кроме того, в больницу с различными травмами доставлена восьмилетняя пассажирка.


- Предварительно установлено, что все участники происшествия не использовали ремни безопасности. Кроме того, водитель был лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения, - отметили в Госавтоинспекции.

В автомобиле вместе с детьми находилась их мать. 29-летняя женщина осмотрена медработниками, в госпитализации не нуждается. Между тем, полицейские выяснили, что она находится в нетрезвом виде.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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